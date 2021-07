Nonostante il caldo e la voglia di mare, gli utenti non rinunciano allo streaming. Che si tratti di serie TV o di film, gli spettatori sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e coinvolgente.

Per fortuna ci vengono in aiuto Netflix, Amazon Prive Video e Disney+ con i loro vasti cataloghi. Tuttavia, una scelta così ampia potrebbe disorientare gli spettatori. Per facilitare la scelta e la scoperta di nuove produzioni, JustWatch ha stilato la classifica dei migliori 10 film e serie TV viste dagli utenti nel mese di giugno.

Le due TOP 10 sono riferite al mercato Italiano e sono basate sulle preferenze degli utenti iscritti alle varie piattaforme di streaming. Grazie a questa liste sarà possibile scoprire nuovi contenuti o magari appassionarsi ad una nuova serie mai vista prima.

Ecco le TOP 10 dei film e serie TV viste in streaming

TOP 10 – Film in streaming

A Quiet Place – Un posto tranquillo Luca Tenet Godzilla vs. Kong Come ti ammazzo il bodyguard Mortal Kombat Raya e l’ultimo drago Chaos Walking Il corriere – The mule Oldboy

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Handmaid’s Tale Loki Il Trono di Spade Omicidio a Easttown The Vampire Diaries Sweet Tooth American Horror Story Doctor Who Sailor Moon Crystal This is us

JustWatch ha realizzato le due classifiche basandosi sulla popolarità dei contenuti e sul gradimento degli utenti. Ricordiamo che JustWatch è un servizio che consente la gestione dei vari servizi di streaming per seguire con facilità tutti i film e le serie TV sparse tra le varie piattaforme. I servizi supportati sono Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ ma anche Sky Go, NOW, TimVision, Apple TV, Infinity.