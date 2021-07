L’evento Samsung previsto per il mese di agosto non sarà riservato esclusivamente alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Il colosso sudcoreano in questa occasione farà conoscere al suo pubblico anche la nuova generazione di smartwatch.

Il prossimo mese, dunque, avremo la possibilità di conoscere in maniera concreta il nuovo Galaxy Watch 4 Classic di Samsung. Di recente, però, sono apparse alcune immagini che danno modo di notare le specifiche e il design in anticipo.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic: il nuovo smartwatch appare nelle prime foto!

La confusione riguardante il nome e i nuovi modelli di smartwatch Samsung in arrivo sembra essere stata risolta. Il dispositivo fino ad ora indicato come “Samsung Galaxy Watch Active 4” sarà chiamato dal colosso semplicemente “Galaxy Watch 4“, la versione standard, invece, prenderà il nome di “Galaxy Watch 4 Classic”.

Il Samsung Galaxy Watch 4 Classic è già apparso in alcune immagini diffuse in rete da Alexander Maxham di Android Headlines. Le foto testimoniano l’arrivo di tre modelli differenti per le dimensioni. Samsung rilascerà quindi una versione da 42mm, una da 44mm e una da 46mm. I tre dispositivi saranno disponibili in colorazioni differenti e saranno affiancati in confezione da due cinturini di misura differente. Il colosso potrebbe lanciare il suo Galaxy Watch 4 Classic in due colorazioni, argento e nero, con cinturini argento, nero o silver.

Le informazioni sul costo con il quale sarà rilasciato lo smartwatch sono ancora poche e non si ha alcuna certezza riguardante la data di lancio. Le voci ritengono pongono l’evento alla fine del mese di agosto ma alcune indiscrezioni indicano l’11 agosto come probabile data di lancio.