Samsung presenterà nelle prossime settimana una nuova famiglia di smartwatch. Quasi certamente la serie sarà chiamata Galaxy Watch 4 ma ci aspettiamo la possibilità di vedere diversi device.

Infatti, secondo le indiscrezioni, all’interno degli uffici del produttore coreano si parla anche di varianti Active e Classic. La versione Active dovrebbe essere quella dedicata agli sportivi, caratterizzata da un design più resistente. I Classic invece saranno degli smartwatch adatti per tutti i giorni, come è possibile vedere dall’immagine in apertura di articolo.

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più che possano chiarire il mistero, sono emerse nuove informazioni sugli smartwatch Samsung. Secondo la fonte, sembra quasi certo che i Galaxy Watch 4 Classic arriveranno in tre dimensioni.

Sembra confermato che la famiglia Samsung Galaxy Watch 4 arriverà in due versioni



I tagli attesi sono con la cassa da 42mm, 44mm e 46mm. Tutti e tre i modelli saranno disponibili nelle colorazioni bianco, nero e grigio. Per quanto riguarda la realizzazione, ci aspettiamo l’utilizzo di alluminio o acciaio inossidabile.

Gli utenti potranno utilizzare dei classici cinturini da 20mm in quanto sarà possibile cambiarli a piacimento. In confezione saranno presenti due cinturini in silicone dalle dimensioni S/M e M/L per adattarsi a tutte le tipologie di polso. Tuttavia, Samsung venderà anche cinturini in pelle o in metallo per rendere unico il proprio Galaxy Watch 4 Classic.

Tra le specifiche tecniche dello smartwatch spicca la protezione Gorilla Glass DX+ che garantirà una migliore protezione contro i graffi. Inoltre, ci aspettiamo il debutto della nuova versione di Google Wear OS basata su Tizen OS e dell’interfaccia One UI Watch. La data di lancio prevista è il 3 agosto, insieme ai Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.