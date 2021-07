Lemorele TC35L è un ottimo adattatore USB Type C to Ethernet RJ45 del brand asiatico che abbiamo avuto il piacere di testare nelle ultime settimane. Grazie ad esso sarà semplicissimo collegare il nostro PC o anche il nostro smartphone/tablet dotato di ingresso USB Type alla rete LAN, dunque, alla rete cablata. Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa.

Lemorele TC35L: confezione e desing

All’interno della confezione di vendita, oltre all’adattatore, è possibile trovare un piccolo libretto di istruzioni in lingua italiana, francese, tedesca, inglese e spagnola. Il box di vendita è davvero molto contenuto ed è tipico di questo genere di adattatori.

Venendo al design del prodotto, grazie ai materiali premium (alluminio), si percepisce un senso di ottima qualità costruttiva, solidità ed, al tempo stesso, ergonomia. In particolare, grazie alle dimensioni super contenute (larghezza 4.5 cm; altezza 5 cm; spessore 1.3 cm), è possibile trasportarlo sempre con sé all’interno della propria borsa PC/tablet o, perfino, in tasca. Senza alcun tipo di ingombro specifico.

Funzionalità e concolusioni

Venendo alla parte più interessante, l’adattatore Lemorele TC35L è dotato di:

Nr. 1 uscita USB Type-C , che consente, per l’appunto, la possibilità di collegamento con i PC di ultima generazione e con gli smartphone del panorama Android. In ogni caso, è comunque possibile utilizzare un ulteriore adattatore per collegare Lemorele TC35L a prodotti Apple;

, che consente, per l’appunto, la possibilità di collegamento con i PC di ultima generazione e con gli smartphone del panorama Android. In ogni caso, è comunque possibile utilizzare un ulteriore adattatore per collegare Lemorele TC35L a prodotti Apple; Nr. 1 ingresso USB Type-C . Una cosa non scontata ed assente su tantissimi altri competitors di mercato. Grazie all’ingresso USB Type-C è possibile ovviare alla mancanza dell’USB Type C direttamente collegata al nostro PC/tablet/smartphone e continuare a caricare il nostro dispositivo o collegare altri adattatori/periferiche esterne a nostro piacimento;

. Una cosa non scontata ed assente su tantissimi altri competitors di mercato. Grazie all’ingresso USB Type-C è possibile ovviare alla mancanza dell’USB Type C direttamente collegata al nostro PC/tablet/smartphone e continuare a caricare il nostro dispositivo o collegare altri adattatori/periferiche esterne a nostro piacimento; Nr. 1 ingresso Ethernet RJ45, grazie al quale sarà possibile collegare un qualsiasi e comunissimo cavo Ethernet RJ45 e usufruire delle massime performance di rete.

In particolare, grazie all’utilizzo della porta RJ45, siamo riusciti ad ottenere velocità di rete aumentare di un 30/40%. Una vera manna dal cielo per i gamer online più accaniti o per chi ha necessità di lavorare con una connessione stabile. Ricordiamo, infatti, che Lemorele TC35L è compatibile con tutti gli smartphone in commercio (Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Vivo, HTC, ecc.).

Si ricorda, inoltre, della possibilità di usufruire sia della connessione di rete che della porta USB type-C per continuare a caricare il nostro smartphone o utilizzare ulteriori adattatori.

A cosa può essere, dunque, utile un adattatore del genere? Essenzialmente a chi utilizza molto i propri dispositivi per lavoro all’interno di uffici. Lemorele TC35L è un ottimo adattatore USB Type C to Ethernet RJ45 che permette di migliorare la connessione dei nostri PC e smartphone. Essendo molte volte assente la rete Wi-Fi o comunque poco performante, una soluzione del genere è senz’altro un life hack interessante da tenere sott’occhio. Specialmente in considerazione del fatto che il prezzo è davvero contenuto. Lemorele TC35L è, infatti, acquistabile su Amazon per 18,98 euro.

