Le novità di WhatsApp sono arrivate tutte insieme nelle ultime settimane. In questo periodo, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica più popolare hanno deciso di modificare lo strumento delle note audio. Gli upgrade sono in arrivo sia su iPhone che su Android.

WhatsApp, le due novità per le note vocali in arrivo su iPhone e Android

Come noto la prima grande novità di WhatsApp è quella della velocità per le registrazioni vocale. Per emendare una criticità fatta emergere dal pubblico, gli sviluppatori hanno inserito nella piattaforma un tool per raddoppiare la velocità di riproduzione dei file multimediali.

Per raddoppiare la velocità il procedimento è molto semplice. Gli utenti, una volta ricevuta la nota audio dovranno effettuare un tap sull’icona e scegliere tra le diverse velocità: x1, x1,5 e x2.

WhatsApp si è ispirata a questo aggiornamento, anche grazie ad un tool simile di Telegram. Le ironie certo non sono mancate, a causa del bizzarro effetto sonoro prodotto dal raddoppio della velocità. Tuttavia gli utenti di WhatsApp già hanno dimostrato ampio favore verso tale aggiornamento.

Il secondo upgrade proposto dagli sviluppatori per le note audio di WhatsApp è quello inerente all’anteprima. Prima di inviare una registrazione in una chat o in un gruppo, l’utente avrà modo di riascoltare il messaggio in esclusiva. In questo modo, sarà possibile correggere eventuali errori di comunicazioni.

Tale aggiornamento è ora in arrivo sulla piattaforma. Gli ultimi upgrade per le note vocali riguardano in prima persona tutti gli utenti di WhatsApp con iPhone e con smartphone Android.