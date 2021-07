Coop e Ipercoop vogliono scalare la classifica dei rivenditori di elettronica del nostro paese con una nuova campagna promozionale fortemente interessante, impreziosita da alcune piccole chicche da non lasciarsi sfuggire, ma comunque mirata su prodotti sempre più economici.

A differenza di quanto siamo vedendo nello stesso periodo da MediaWorld e Unieuro, in questo caso gli acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia. Indipendentemente da tutto ciò, i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e distribuiti nella variante no brand (ovvero con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dai produttori).

Coop e Ipercoop: il risparmio ai massimi livelli

Risparmiare con Coop e Ipercoop è semplicissimo, sopratutto se stavate cercando uno smartphone da meno di 100 euro; all’interno del volantino è possibile trovare l’ultimo Alcatel 1SE 2021, impreziosito da una scheda tecnica di tutto rispetto (per la fascia di prezzo). Nello specifico parliamo di una batteria da 4000mAh, processore octa-core, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), ben 3 fotocamere nella parte posteriore, sistema operativo Android 11 e connettività 4G LTE.

Il prezzo di vendita, per la versione no brand e con le garanzie elencate in precedenza, corrisponde a soli 94 euro. Sempre all’interno del volantino sarà poi possibile trovare altri prodotti ugualmente interessanti, come le Apple AirPods di prima generazione a 139 euro, oppure l’aspirapolvere ciclonico wireless Akai, disponibile all’acquisto a soli 69,90 euro.

Questo e molto altro potrete trovare nelle pagine che abbiamo elencato per voi direttamente qui sotto.