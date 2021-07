Gli sconti pensati da trony possono davvero far sognare gli utenti, ora pronti a tutto pur di riuscire a spendere il meno possibile rispetto al prezzo originario di listino del prodotto che andranno ad acquistare, o che da sempre avrebbero voluto aggiungere al proprio carrello.

Il volantino attuale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere attivo presso i negozi fisici dell’azienda, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Tutti coloro che si affideranno all’e-commerce, si ritroveranno “costretti” a pagare le spese di spedizione per la consegna presso il proprio domicilio, salvo indicazione differente.

Trony: la campagna promozionale più incredibile

In tutti i punti vendita, e direttamente online sul sito ufficiale di Trony, torna la campagna intitolata Prendi 3 Paghi 2, con la quale l’utente avrà la possibilità di ricevere un prodotto completamente gratis, seguendo un iter ben definito.

L’unico step obbligatorio riguarda l’acquisto di un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, un televisore da almeno 499 euro o un piccolo elettrodomestico da 69 euro.

Fatto questo sarà possibile aggiungere un secondo prodotto a scelta nell’intero catalogo aziendale, e ricevere in cambio uno sconto del 50% sul meno caro. Volendo andare oltre, e rinunciando alla promozione precedente, potrete aggiungerne un terzo, e godere di una riduzione immediata del 100%, sempre automaticamente applicata sul meno caro.

E’ bene ricordare che il volantino risulta essere attivo fino al 22 luglio, e sopratutto che lo sconto sarà immediato all’atto dell’emissione dello scontrino, non verrà rilasciato un buono sconto da utilizzare in un secondo momento.