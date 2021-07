WindTre assicura a tutti i suoi clienti delle ricaricabili in alternativa alla vantaggiosa offerta Flash 120 di Iliad. Gli abbonati del gestore arancione che desiderano attivare una nuova SIM potranno beneficiare della tariffa chiamata WindTre Star+.

WindTre, la migliore promo in alternativa ad Iliad

A differenza di Iliad, la WindTre Star+ propone ai suoi clienti soglie di consumo meno ampie con il vantaggio di un costo leggermente inferiore. La Star+ si accredita quindi agli occhi del pubblico come una delle migliori iniziative del momento.

Tutti i clienti di WindTre che decidono di sottoscrivere la promozione Star+ avranno a loro disposizione chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 100 Giga per la connessione sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta su base mensile è di 7,99 euro.

Così come per le altre promozioni, anche in questa circostanza WindTre ha previsto delle condizioni per tutti i suoi abbonati. I clienti che sono interessati a questa tariffa, in primo luogo, dovranno impegnarsi a versare una quota extra di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della stessa SIM.

Altro fattore determinante sarà quello inerente la portabilità del numero. Così come previsto da altre promozione, anche in questo caso per l’attivazione della tariffa WindTre sarà necessario il passaggio da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad. Tutti gli utenti interessati potranno sottoscrivere questa tariffa attraverso uno dei punti vendita di WindTre sul territorio nazionale. Per ora il gestore non offre al pubblico la sottoscrizione online.