Sta prendendo sempre più piede una forma di collezionismo davvero particolare. Stiamo parlando delle SIM rare che hanno collegato un numero di telefono dalle caratteristiche speciali. Spesso in vendita su eBay, il noto eCommerce di shop online, raggiungono prezzi incredibilmente alti. Molti però, preoccupati, ci hanno chiesto se il mercato delle SIM Top Number è legale e se la loro compravendita in Italia è permessa. Scopriamolo insieme.

SIM Top Number: un mercato speciale più che legale

Vendere e comprare SIM che hanno la particolarità di aver collegato un numero unico e raro non è illegale. Si tratta di una vera e propria forma di collezionismo. Ovviamente il dubbio non è sbagliato visto che si tratta di articoli cui è necessario il collegamento di un documento di identità dell’intestatario.

Ad ogni modo, come indicato in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera qualche anno fa, “la compravendita di Sim in Italia è legale, basta che si acquisti una scheda legata a un nome e cognome o a un’azienda e che poi la si intesti a un’altra persona reale“.

Questa indicazione si fonda su due principi legislativi. Il primo legato all’articolo 55, comma 7, del Decreto legislativo 259/2003. Si tratta del “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”. Il secondo invece alla Legge Pisanu del 2005. In questo caso si tratta delle “Nuove norme per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità”.

Quindi, stando a quanto indicato, per procedere alla vendita o all’acquisto di SIM, siano esse Top Number o no, è necessario fornire e registrare i dati anagrafici del nuovo intestatario.

Si evince quindi che illegale è l’acquisto di SIM anonime che non hanno nessun soggetto di diritto ad esse collegato. Al contrario, se sono regolarmente registrate non esiste problema alcuno. Tra l’altro, se davvero si è in possesso di SIM Top Number speciali, il guadagno è assicurato. Esistono infatti collezionisti capaci di spendere qualsiasi cifra pur di aggiudicarsi un numero di telefono cellulare facile da ricordare o che contiene più numeri uguali o una data importante.