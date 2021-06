Se non ci credi e sei ancora scettico, ecco le SIM che sono state vendute per migliaia di euro. Una combinazione di numeri che le rende top, esclusive e uniche. Un mercato in forte ascesa che sta appassionando collezionisti di tutto il mondo. Anche gli operatori telefonici lo hanno scoperto, ma non possono venderli a prezzi stratosferici se non regalandoli a enti benefici per metterli all’asta. Ecco i dettagli dei Top Number.

SIM Top Number: un mercato in forte ascesa

Quello delle SIM Top Number è un mercato in forte ascesa. Collezionisti da tutto il mondo sono disposti a spendere cifre folli pur di aggiudicarsi un numero di telefono la cui sequenza è davvero particolare.

Ciò che rende certe SIM davvero uniche, come più volte menzionato in molti articoli qui su Tecnoandroid, è proprio il numero di telefono ad esse collegato. Sono poche, ma particolari caratteristiche le fanno diventare Top Number.

Ad esempio una SIM con un numero di cellulare facile da ricordare perché contiene molti numeri uguali o differenti, ma con una sequenza crescente o decrescente. Oppure se il numero è composto da una data importante o famosa e così via.

La lista dei Top Number venduti a cifre pazzesche grazie a TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Non basta solo avere fantasia, ma è necessario possedere la SIM giusta. Come queste che alcuni operatori telefonici hanno regalato a favore di un’asta dove il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

Potete notare che, per poter garantire la privacy dei nuovi proprietari, nell’elenco sono stati sostituiti i numeri con delle lettere, ognuna delle quali indica lo stesso numero. Un esempio per mostrarvi quanto possono valere le SIM Top Number:

393 XY9XXY9 3 Italia venduto all’asta per 343 euro ;

3 Italia venduto all’asta per ; 320 XYZYZYZ Wind venduto all’asta per 856 euro ;

Wind venduto all’asta per ; 342 XXXXXYY Vodafone venduto all’asta per 1.920 euro ;

Vodafone venduto all’asta per ; 33Y XXXXXXX TIM venduto all’asta per 8.600 euro ;

TIM venduto all’asta per ; 339 YYXXXXX TIM venduto all’asta per 2.210 euro.

Ovviamente sul mercato, precisamente sul sito del colosso dell’eCommerce eBay, esistono anche SIM con prezzi abbordabili che però potrebbero aumentare di valore in futuro.