Potrebbe non essere necessario accontentarsi di render del Galaxy Z Flip 3. Il leaker Evan Blass ha condiviso quelli che sembrano essere video ufficiali che mostrano il prossimo pieghevole di Samsung praticamente da ogni angolazione, sia chiuso che aperto.

Le clip sono brevi, ma forniscono un’idea di come il Galaxy Z Flip 3 migliorerà rispetto al modello originale. In particolare, mettono in mostra il display esterno più grande, secondo quanto riferito, da 1.9 pollici e il pannello posteriore. Le informazioni indicano che dovresti avere più spazio per controllare le notifiche o scattare foto senza aprire il device a conchiglia.

Galaxy Z Flip 3: lo smartphone potrebbe essere annunciato a breve

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc — Evan Blass (@evleaks) June 30, 2021

Nei video sono presenti solo una manciata di device della gamma di colori Z Flip 3, tra cui beige, nero, grigio e viola chiaro. Si dice che Samsung abbia in fase di sviluppo tonalità blu scuro, verde scuro, rosa e bianco. Se le perdite precedenti sono accurate, il Galaxy Z Flip 3 funzionerebbe su un chip Snapdragon 888 e porterebbe una batteria più grande rispetto ai suoi predecessori.

È stato affermato che Samsung avrebbe introdotto una fotocamera selfie sotto il display.

Samsung non ha detto molto su quando potrebbe mettere il nuovo Flip sugli scaffali dei negozi. Tuttavia, le voci suggeriscono che lo smartphone pieghevole potrebbe essere presentato all’evento Unpacked quasi consueto dell’azienda ad agosto. Se è così, potresti avere lo smartphone tra le mani prima che l’estate sia finita.

La societá non ha condiviso ulteriori informazioni, quindi non ci resta che attendere un comunicato ufficiale per conoscere con precisione la data di rilascio ed ulteriori dettagli.