A partire dal mese di Luglio ci sono importanti cambiamenti tariffari in casa DAZN. La pay tv streaming già si proietta verso la prossima stagione televisiva, quella in cui vi sarà l’esclusiva assoluta della Serie A con tutte le partite disponibili attraverso la piattaforma.

DAZN, da Luglio questi i nuovi prezzi per i clienti

DAZN per la Serie A ha previsto un investimento mai visto prima. Il pacchetto per tutte le partite in esclusiva è infatti costato ben 840 milioni di euro, un costo che ricadrà in parte anche sui prezzi dei singoli utenti. Come già annunciato, proprio da Luglio è previsto un aumento di costo per gli abbonati.

Il nuovo listino di DAZN prevede un costo fisso mensile dal valore di 29,99 euro. Rispetto al precedente prezzo vi è quindi un rincaro di ben 20 euro. Per attirare quanto più pubblico possibile, però, DAZN ha al tempo stesso previsto una nuova promozione. I nuovi clienti, nel primo anno di abbonamento, avranno un prezzo mensile pari a 19,99 euro con la possibilità di ricevere due mesi (Luglio ed Agosto) completamente a costo zero.

Le condizioni per l’utilizzo dei profili DAZN invece sono rimaste identiche. Gli utenti potranno continuare a guardare gli eventi su due dispositivi diversi in contemporanea. Per ogni account potranno essere registrati sino a 6 dispositivi diversi.

Importante sarà poi la partnership che DAZN ha messo in preventivo con TIM. La pay tv streaming il gestore italiano dovrebbero lanciare un’offerta all inclusive che prevede il doppio servizio dei contenuti televisivi e della Fibra ottica targata TIM.