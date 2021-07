Il volantino Carrefour mette alle strette le dirette concorrenti del mercato nazionale, lanciando offerte sempre più interessanti, prezzi bassi e convenienti, nonché prodotti di altissima qualità generale. Tutti vi possono accedere senza alcuna difficoltà, basterà recarsi fisicamente e personalmente nei vari punti vendita.

E’ bene sapere che gli acquisti non potranno essere effettuati tramite il sito ufficiale dell’azienda, inoltre le versioni attualmente commercializzate sono completamente sbrandizzate, ovvero gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dai produttori, e non dai vari operatori telefonici nazionali. La rateizzazione, infine, è possibile solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa.

Andate sul nostro canale Telegram ufficiale per scoprire le migliori offerte Amazon, ricevendo gratis una miriade di codici sconto.

Carrefour: il volantino con tante offerte

Il volantino Carrefour asseconda le richieste dei consumatori, con il lancio di una campagna promozionale piena di occasioni appartenenti perlopiù alla fascia intermedia della telefonia mobile. Gli utenti che vorranno spendere meno di 400 euro troveranno pane per i propri denti, in quanto sarà possibile mettere le mani su Oppo A53s, Samsung Galaxy A02s, Galaxy A12, Motorola E7 Power, Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A32 o Alcatel 1SE.

Non mancano offerte interessanti anche legate ad altre categorie merceologiche, sono scontati anche televisori ed elettrodomestici, a prezzi abbastanza abbordabili. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, per questo motivo potrete, teoricamente almeno, anche recarvi uno degli ultimi giorni di validità della campagna per completare i vostri acquisti.

I dettagli del volantino Carrefour sono raccolti direttamente nelle pagine che abbiamo integrato per voi nel nostro articolo.