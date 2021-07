WhatsApp: 3 funzioni davvero perfette per chi ama andare oltre le regole

Le lamentele esistono sempre, anche all’interno di quei circuiti all’apparenza perfetti. Tra questi ultimi rientra anche WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che da anni riesce a concepire al meglio il concetto di messaggistica istantanea. Non ci sono infatti utenti che non ne facciano utilizzo essendo in possesso di uno smartphone, ottenendo anche tante altre funzioni di contorno.

Proprio le funzioni sono quello che durante il corso del tempo ha arricchito una piattaforma che sembrava vicina alla perfezione. Al giorno d’oggi però c’è qualcuno che vuole ancora di più, nell’attesa di nuovi aggiornamenti che sembrano essere straordinari ma programmati per il futuro prossimo. A quanto pare esisterebbero delle soluzioni esterne a WhatsApp che riuscirebbero ad integrare le sue funzionalità. Si tratta di applicazioni di terze parti gratuite ma soprattutto legali.

WhatsApp: gli utenti possono contare su tre funzioni davvero particolari ma esterne

Una delle funzioni più richieste per quanto riguarda le applicazioni di terze parti è quella che permette di conoscere i movimenti di un qualsiasi utente su WhatsApp. Basta infatti scaricare Whats Tracker, applicazione che consente di monitorare uno o più utenti. In questo modo potrete avere una notifica istantanea ogni qualvolta la persona da voi spiata entrerà o uscire dalla chat.

Ci sono poi altre due applicazioni fantastiche che sono WAMR e Unseen. La prima consente di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito che trovate in chat, lasciando l’applicazione in background pronta ad accogliere le notifiche con il relativo contenuto. La seconda invece vi permetterà di leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo, così da non risultare online e da non aggiornare l’ultimo accesso.