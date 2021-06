WhatsApp: tre funzioni strepitose gratis ma nascoste, ecco quali sono

WhatsApp è un’applicazione piena di sorprese per tutti coloro che si limitano ai soli messaggi istantanei. Ci sono infatti numerose funzionalità che sono state introdotte con il tempo, dopo alcune sperimentazioni da parte degli sviluppatori. Pian piano infatti la nota piattaforma di messaggistica è diventata molto famosa anche per le altre figure, le quali sono chiaramente gratuite per tutti coloro che si iscrivono.

Ci sono allo stesso tempo delle funzionalità che restano nascoste, soprattutto perché non appartengono a WhatsApp. Si tratta infatti di applicazioni di terze parti che permettono sistematicamente di fare quello che WhatsApp non potrebbe permettere. Ovviamente si tratta di contenuti legali, i quali al momento sono anche gratuiti. Più in particolare ecco tre funzionalità offerte da tre applicazioni di terze parti disponibili sul web.

WhatsApp: con queste tre applicazioni potrete avere tre funzioni inesistenti nell’app

La prima applicazione che tutti dovrebbero conoscere è Whats Tracker, soluzione perfetta che permette di spiare le persone. Il tutto concerne i movimenti, ovvero le entrate e le uscite riguardanti WhatsApp. Avendo l’applicazione attiva in background potrete avere una notifica quando la persona dove monitorata deciderà di entrare o magari di uscire dall’app.

Da non sottovalutare anche Unseen, applicazione molto famosa che permetterà di avere una privacy è molto più sviluppata. Invece di aprire WhatsApp per leggere i messaggi, potrete rifarvi a questa soluzione che intercetterà dunque tutto ciò che arriva. Resterete pertanto informati ma senza aggiornare l’ultimo accesso e senza risultare online.

Infine ecco WAMR, l’applicazione perfetta se aprite la chat di WhatsApp e trovate un messaggio eliminato. Grazie a questa soluzione potete recuperarlo subito, dal momento che immagazzina le notifiche e il relativo contenuto.