Iliad mette a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di ricche promozioni. Il gestore per la telefonia francese, ad esempio, anche nel mese di Luglio ha confermato la sua tariffa Flash 120. Dopo il successo delle scorse settimane, gli abbonati potranno ancora accedere a questa iniziativa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 120 Giga per la connessione internet al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad conferma la Flash 120, ma c’è lo stop per i vecchi clienti

La Flash 120 rappresenta una soluzione molto vantaggiosa per tutti i clienti che desiderano attivare una nuova rete con Iliad o che desiderano effettuare la portabilità da altro operatore. Purtroppo questa tariffa però non può essere scelta da chi già ha una SIM operativa con il gestore francese. Iliad, infatti, non prevede il servizio di cambio tariffa.

Nonostante le richieste da parte del pubblico, il provider prefigura ancora una corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta. La condizione contrattuale ha ovviamente una platea di utenti particolarmente svantaggiati. Chi nelle precedenti settimane ha optato per la Giga 50 o Giga 40 ora non può cambiare il suo piano telefonico con la più conveniente – per soglie di consumo e prezzi – Flash 120.

In attesa di scoprire se Iliad rilancerà con la possibilità del cambio tariffa per i vecchi utenti, resta solo una soluzione da attuare. Tutti gli attuali abbonati che desiderano sottoscrivere la Flash 120 devono procedere con l’attivazione di una nuova rete e scegliere la sottoscrizione di un nuovo numero di telefono.