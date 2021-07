Bennet ha recentemente attivato una campagna promozionale veramente speciale, la perfetta occasione per puntare all’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, anche di fascia alta, quali possono essere ad esempio gli smartphone marchiati Apple.

Tutti i prezzi elencati nell’articolo, lo ricordiamo, sono da ritenersi validi solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o altre location in Italia. I prodotti, inoltre, sono disponibili in versione no brand con garanzia di 24 mesi, ricordando anche la presenza del Tasso Zero con possibilità di rateizzare il pagamento tramite il proprio conto corrente bancario.

Andate sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon da poter cogliere al volo per iniziare sin da subito a risparmiare.

Bennet: il volantino che nessuno si aspettava

I prodotti in promozione da Bennet sono davvero interessanti, a partire ad esempio dagli ultimi smartphone Apple in commercio, come iPhone 12 e iPhone 11. Libera scelta per gli utenti, sarà infatti possibile mettere le mani sul top di gamma, con una spesa finale di 799 euro, oppure scendere verso la generazione precedente, andando effettivamente a spendere soli 599 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, si fosse interessati a dispositivi di fascia intermedia, e sopratutto con sistema operativo Android, ricordiamo essere presenti Samsung Galaxy A12, con una spesa di 159 euro, oppure Xiaomi Redmi Note 9, sempre in vendita alla stessa cifra.

Il volantino Bennet non disdegna nemmeno il comparto dei televisori, sono difatti disponibili svariati modelli a prezzi veramente ridottissimi, i dettagli sono disponibili nelle pagine che trovate elencate qui sotto.