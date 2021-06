MediaWorld si prende gioco di Unieuro lanciando un nuovo interessante volantino, impreziosito dalla presenza di numerosi prezzi bassi, applicati sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in commercio, senza distinzioni o vincoli legati alle categorie merceologiche.

Gli utenti che vorranno godere degli ottimi sconti pensati da MediaWorld, dovranno ad ogni modo recarsi personalmente in negozio, o affidarsi all’e-commerce dell’azienda, così facendo potranno accedere a tutti i prezzi elencati nell’articolo, ricevendo garanzia della durata di 24 mesi, e potendo approfittare anche delle varianti no brand (per quanto riguarda la telefonia mobile).

MediaWorld: gli sconti sono veramente incredibili

Gli sconti applicati da MediaWorld toccano la maggior parte delle fasce di prezzo dell’elettronica generale, a partire come al solito dai top di gamma, i più richiesti dall’utente italiana e mondiale. I modelli da non perdere sono Oppo Find X3 Pro, attualmente in vendita a soli 949 euro, passando anche per Apple iPhone 11, disponibile a soli 669 euro, senza nemmeno dimenticarsi di Samsung Galaxy S21, il cui prezzo si aggira attorno agli 829 euro, o un buonissimo Xiaomi Mi 11i, in vendita a 599 euro.

Nell’eventualità in cui foste maggiormente interessati ad una fascia più bassa, allora dovete sapere che potrete affidarvi a TCL 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A52, o Oppo A94, spendendo cifre che non vanno oltre i 400 euro. Per approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale lanciata da MediaWorld, dovete avvicinarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.