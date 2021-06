L’operatore di telefonia mobile virtuale Tiscali ha da poco proposto una nuova offerta pensata per l’estate e soprattutto volta a contrastare la concorrenza più che mai agguerrita. Stiamo parlando in particolare della promo Tiscali Smart 70 TOP che, con un prezzo decisamente conveniente, offre tanti Giga per navigare in internet e non solo.

Ecco la nuova offerta di Tiscali per l’estate, Tiscali Smart 70 TOP

Tiscali Smart 70 TOP è la nuova promozione lanciata dal noto operatore di telefonia mobile virtuale per il periodo estivo. Come già accennato, Tiscali vuole contrastare la concorrenza con questa sua nuova offerta davvero conveniente.

Nello specifico, con la nuova promo gli utenti potranno utilizzare ben 70 GB di traffico dati per navigare in internet con connettività 4G (su rete TIM), minuti di chiamate illimitate e 100 SMS verso tutti i numeri. Il costo mensile per averla è di 6,99 euro, non è previsto alcun costo di attivazione ma gli utenti dovranno necessariamente effettuare 10 euro di ricarica iniziale.

La nuova offerta di Tiscali è destinata a tutti gli utenti provenienti da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Operatori Virtuali, ad eccezione tuttavia operatore virtuale Kena Mobile. Nonostante questo, anche chi è già cliente o i clienti che attivano un nuovo numero potranno usufruire di un’offerta simile. In questo caso, si tratta dell’offerta denominata Tiscali Smart 70. Quest’ultima propone sostanzialmente le stesse cose dell’offerta sopra citata (70 GB, minuti di chiamate illimitate e 100 SMS) ma con un prezzo leggermente più elevato. Si tratta, nello specifico, di un costo mensile di 7,99 euro.