L’operatore telefonico Tiscali ha proposto una nuova tariffa denominata Tiscali Smart 70. Con quest’ultima, in particolare, si potranno avere ben 70 GB di traffico dati e tanto altro ad un costo promozionale di 7,99 euro al mese anziché 9,99 euro. Tuttavia, si potrà attivare a questo costo soltanto fino ad oggi 8 aprile 2021.

Ultimo giorno per attivare Tiscali Smart 70 a 7,99 euro al mese

Come già accennato, oggi sarà l’ultimo giorno disponibile per attivare questa nuova tariffa con il costo promozionale di 7,99 euro al mese. Il costo di attivazione sarà gratuito per tutti i nuovi clienti della tariffa Tiscali Smart 70, mentre per chi è già cliente il costo di attivazione sarà pari a 15 euro. Ma cosa è incluso attivando questa tariffa?

Nel dettaglio, i clienti che la attiveranno potranno utilizzare 70 GB di traffico internet con connettività 4G+ (fino a 225 Mbps in download), minuti di chiamate illimitati verso tutti numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS verso tutti. Oltre a questo, sono inoltre inclusi diversi servizi gratuiti. Tra questi, ci sono: Trasferimento di chiamata e segreteria telefonica, Navigazione hotspot, Controlli consumi e spese extra dal tuo MyTiscali, Numeri a pagamento disabilitati e Viaggi in Europa senza pensieri.

Vi ricordiamo che la nuova tariffa dell’operatore telefonico è attivabile al costo promozionale di 7,99 euro soltanto fino ad oggi 8 aprile 2021. A questi vanno ricordati 10 euro per il costo della SIM (soltanto per i nuovi clienti) e una ricarica minima di 10 euro. Il costo mensile, in particolare, verrà scalato dal conto bancario o dalla carta di credito indicato in fase di attivazione della tariffa.