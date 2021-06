Il Samsung Galaxy M51 dell’anno scorso è stata una sorpresa nel segmento di fascia media. Una perdita suggerisce che il suo successore sarà un’offerta ancora più completa con enormi miglioramenti nelle specifiche interne.

Il Samsung Galaxy M52 dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi come seguito di uno dei migliori smartphone economici sul mercato. Un dispositivo Samsung con il numero di modello SM-M526B (l’M51 era SM-M515) è stato avvistato di recente su Geekbench, rivelando il nuovo chipset Snapdragon 778G al suo interno, insieme a 6 GB di RAM e Android 11.

Samsung Galaxy M52: il prezzo e la data rimangono sconosciuti per ora

Annunciato a maggio, lo Snapdragon 778G è il successore dello Snapdragon 768G con un design a 6 nm con una frequenza di picco di 2,4 GHz e una grafica migliore del 40% con la GPU Adreno 642L. Se questo dovesse essere il Samsung Galaxy M52, sarà un grande aggiornamento rispetto allo Snapdragon 730G dell’M51.

In una fuga separata, il sito olandese GalaxyClub ha condiviso le presunte specifiche della fotocamera del Samsung Galaxy M52. Afferma che la fascia media avrà una fotocamera principale da 64 MP (ISOCELL GW3), un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, uno scatto macro da 5 MP e un quarto sensore la cui funzione è attualmente sconosciuta. Dovrebbe esserci anche una fotocamera selfie da 32 MP. L’hardware della fotocamera non è nulla di nuovo, ma l’ISP migliorato sul nuovo processore potrebbe consentire una fotografia migliore.

Un notevole collegamento mancante negli sviluppi è la dimensione della batteria del Samsung Galaxy M52. L’M51 ha una grande batteria da 7.000 mAh e sarebbe sorprendente vedere Samsung optare per qualcosa di meno capiente. Dettagli come il prezzo, la data di rilascio, le specifiche del display e altri rimangono sconosciuti per ora.