Nell’agosto di quest’anno, Samsung ha presentato il Galaxy M51, il suo primo telefono con una batteria da 7.000 mAh. Il gigante della tecnologia sudcoreana sta ora lavorando a un nuovo smartphone della serie Galaxy M più conveniente con una batteria identica da 7.000 mAh.

Sebbene la sua scheda tecnica rimanga un mistero a questo punto, l’affidabile leaker @OnLeaks ha ora pubblicato i primi rendering basati su CAD del prossimo telefono entry-level.

Samsung Galaxy M12, ecco i rendering

Come si può vedere nei rendering, il Galaxy M12 assomiglierà molto al Galaxy A42 5G, che è uno dei migliori smartphone Android economici che Samsung ha rilasciato quest’anno. Ha una struttura unibody in plastica con un modulo fotocamera squadrato sul retro, che ospita un totale di quattro sensori. Sulla parte anteriore, è presente una tacca a forma di V nella parte superiore del display.

Secondo @OnLeaks, il Galaxy M12 avrà un display da 6,5 ​​pollici e misurerà circa 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. Secondo le voci, Samsung sta anche lavorando a un device della serie Galaxy F basato sul Galaxy M12. Vale la pena notare che un’altra perdita del Galaxy M21 è stata recentemente condivisa da 91mobiles, che mostrava immagini dal vivo del pannello posteriore del dispositivo. Tuttavia, le immagini trapelate in precedenza non corrispondono a questi nuovi rendering, poiché non includono la stessa finitura bicolore.

Il rapporto afferma che il Galaxy M12 è attualmente in fase di sviluppo presso la struttura di Samsung in India, e avrà il numero di modello SM-M127F. Una delle immagini mostra il numero del modello inciso sul pannello posteriore insieme al numero del modello SM-F127G. Ciò suggerisce che il dispositivo potrebbe essere lanciato come Galaxy F12 in alcune regioni. Al momento, Samsung non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale sul dispositivo.