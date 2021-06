Samsung dovrebbe organizzare un mega evento per annunciare il Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2. Ieri, 91mobiles ha rilasciato i render di Buds 2 in collaborazione con il tipster Yogesh. Un nuovo rapporto della stessa pubblicazione ha ora rivelato il prezzo dei prossimi auricolari TWS di Samsung.

La nuova perdita afferma che il Galaxy Buds2 avrà un prezzo compreso tra 149 euro e 169 euro. Questo prezzo suggerisce che le cuffie avranno un prezzo inferiore ai Galaxy Buds Pro, annunciate a gennaio con un prezzo di 199 euro.

Galaxy Buds 2: possibile annuncio all’evento Unpacked

Si prevede che Buds 2 sostituirà le Galaxy Buds+ con il supporto ANC (Active Noise Cancellation) che ha debuttato con un prezzo di 149 euro l’anno scorso. Probabilmente, i prossimi auricolari Samsung TWS supporteranno ANC (Active Noise Reduction). Si prevede anche che le Buds 2 avranno un confronto diretto con le Beats Studio Buds, che hanno un prezzo di 149 euro.

Sarà anche in concorrenza con gli AirPods di seconda generazione che costano 159 euro. I rendering trapelati di Buds 2 hanno rivelato che sarà disponibile in più colori come nero, bianco, viola e verde. Le immagini hanno rivelato che l’aspetto dei Buds 2 e della custodia di ricarica sarà simile a quello dei Galaxy Buds Pro.

Ogni auricolare dei Buds 2 potrebbe essere alimentato da 60 mAh, mentre la sua custodia di ricarica potrebbe includere una batteria da 500 mAh. Gli auricolari possono supportare la ricarica da 0,6 W, mentre la custodia di ricarica può supportare la ricarica da 2,5 W. Dovremo aspettare fino all’evento Unpacked entro la fine dell’estate per scoprire il prezzo finale dei Galaxy Buds 2, ma è chiaro dalle informazioni condivise oggi che Samsung sta prendendo di mira direttamente entrambi gli auricolari true wireless più convenienti di Apple.