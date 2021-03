Se il settore degli smartwatch forse da un po’ troppo tempo non fa registrare scossoni, diverso è il discorso per quanto riguarda le cuffie true wireless, prodotti che nel giro di alcuni mesi sono divenuti quelli che muovono il mercato dei dispositivi indossabili e pare che Samsung si stia preparando a lanciare un nuovo modello.

Ormai da tempo è l’applicazione Galaxy Wearable a fornire delle anticipazioni sui modelli in arrivo: ogni volta che viene rilasciato un nuovo dispositivo, infatti, Samsung deve aggiungere il supporto per esso in tale app e, analizzando il codice delle nuove versioni, spesso capita di imbattersi in nomi di device ancora inediti. Scopriamo i dettagli.

In arrivo le Samsung Galaxy Buds 2

Ebbene, analizzando il codice dell’ultima versione dell’app Galaxy Wearable, lo staff di Android Police è riuscito a scovare alcuni riferimenti alle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2. Purtroppo i dettagli al momento disponibili su tali nuovi auricolari sono limitati: il nome in codice di Samsung Galaxy Buds 2 è “berry” e saranno in grado di connettersi a più dispositivi.

Lo staff di Android Central è certo che questo non è soltanto un nome alternativo per delle cuffie esistenti di modelli della serie Galaxy Buds e che si tratta, pertanto, di un prodotto distinto e inedito, probabilmente destinato a sostituire Samsung Galaxy Buds e Samsung Galaxy Buds+, cuffie lanciate nel 2019 e 2020 rispettivamente.

Al momento restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quelle che saranno le principali feature delle cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2, quando saranno lanciate (e se a livello globale o soltanto in alcuni mercati) e in quale fascia di prezzo andranno a trovare posto. Probabilmente nel giro di qualche settimana ne sapremo di più.