Il volantino Expert torna prepotentemente nel mercato della rivendita di elettronica con prezzi sempre più bassi, ed alla portata degli utenti che vogliono sempre spendere il minimo indispensabile, ma non sono mai pronti a rinunciare alla qualità generale.

Il risparmio è incredibile, la campagna è impreziosita dall’ampia disponibilità sul territorio nazionale, infatti gli acquisti potranno essere completati sia in negozio, come sul sito ufficiale di Expert, ricordando però che la spedizione presso il proprio domicilio sarà sempre da ritenersi a pagamento (tranne rari casi). I prodotti sono integralmente distribuiti con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location, ricordando comunque che la maggior parte dei dispositivi sono commercializzati nella variante no brand, ovvero con aggiornamenti sempre tempestivi, e migliori rispetto all’operatore telefonico.

Expert: il volantino che tutti vorrebbero sfruttare

Il volantino Expert raccoglie un elevato numero di offerte molto speciali, a partire ad esempio dai top di gamma, rappresentati dall’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone che non necessita di presentazioni, dato l’enorme appeal sul mercato nazionale, e non solo. Il prezzo attuale di vendita è in linea con le aspettative, infatti sarà possibile acquistarlo spendendo solamente 759 euro.

Coloro che invece vorranno accedere ad un modello meno costoso, potranno affidarsi a Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Xaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Vivo Y70, Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G10 e similari, tutti disponibili all’acquisto a meno di 400 euro (sempre no brand e con garanzia di 24 mesi).