Il nuovo volantino lanciato da Coop e Ipercoop vuole distruggere la concorrenza delle più importanti realtà della rivendita di elettronica, portando con sé una miriade di prezzi molto più bassi del normale, nonché prodotti di alta qualità a disposizione di ogni utente in Italia.

In netto contrasto con quanto stiamo vedendo ultimamente da Euronics o Trony, in questo caso la campagna promozionale risulta essere a disposizione in tutti i punti vendita sul territorio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I singoli prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nei negozi, e non online.

Coop e Ipercoop: la spesa è ridottissima

I prodotti maggiormente in voga da Coop e Ipercoop rientrano nella fascia dei 199 euro, il più interessante è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 10, un vero e proprio best buy per l’utente che vuole il massimo con il minimo sforzo. La scheda tecnica lo eleva ad una fascia superiore, infatti parla di un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, una batteria da 5000mAh, ma sopratutto di un processore octa-core, sistema operativo Android 11, interfaccia grafica MIUI 12, 4GB di RAM ed appunto 128GB di memoria interna completamente espandibili.

Il prezzo di vendita è pressoché alla portata di tutti, viene infatti a costare solamente 199 euro, per quanto riguarda la versione completamente no brand, ovvero con aggiornamenti che verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non da uno dei tanti operatori telefonici.