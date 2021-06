Il volantino Unieuro permette a tutti gli utenti di raggiungere sconti inediti e praticamente inaspettati fino a qualche settimana fa, impreziositi dall’ampia disponibilità sul territorio, oltre che dalla possibilità di accesso diretta tramite il sito ufficiale.

Coloro che decideranno di avvicinarsi all’azienda sfruttando tale secondo metodo, potranno comunque ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, data infatti la spedizione gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. In aggiunta, segnaliamo la presenza del solito Tasso Zero, con possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Unieuro vi aiuta a risparmiare con tante nuove offerte

Le offerte di Unieuro sono tutte per voi, sono nella maggior parte dei casi legate a modelli relativamente economici, o appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, sebbene comunque permettano di raggiungere incredibili livelli di sconti.

I modelli più interessanti coinvolgono Xiaomi Redmi Note 9, Oppo Reno 4Z, Oppo A53, Wiko Y81, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10 Pro e moltissimi altri ancora, tutti però in vendita ad un prezzo che non supera i 469 euro del Mi 10T Pro.

Naturalmente all’interno del volantino si possono scovare anche altre occasioni ugualmente interessanti legate ad altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di aprire le pagine della campagna promozionale di Unieuro, collegandovi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda, premendo questo link.