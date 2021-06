L’estate sarà una stagione ricca di sorprese per i clienti di TIM. A seguito dell’accordo primaverile con DAZN, finalizzato all’acquisizione dei diritti tv per la Serie A, nel corso delle prossime settimane ci saranno importanti cambiamenti di TIM per quanto concerne le offerte commerciali a disposizione del pubblico.

TIM, addio a questa popolare offerta streaming

Il gestore italiano si prepara ad una completa rivoluzione delle sue offerte streaming, costringendo in questo caso gli utenti ad una rinuncia. A breve infatti non sarà più possibile accedere alla promozione Mondo Sport.

Il ticket Mondo Sport è uno dei più apprezzati contenuti di TIM nel campo della tv streaming. Al costo di 29,99 euro questo pacchetto offre libero accesso a tutti i titoli di TIMvision e la possibilità di accedere anche ai canali di NOW TV e da DAZN.

Per i nuovi clienti, questo ticket non è più disponibile già a partire dallo scorso 31 Maggio. Il cambiamento vero però ci sarà a partire dal 1 Luglio. In questo giorno, infatti, il ticket scomparirà anche per tutti coloro che già avevano aderito all’iniziativa in passato. L’eliminazione della tariffa sarà automatica da parte di TIM con conseguente azzeramento del costo.

L’addio ad un’offerta molto popolare ed apprezzata come Mondo Sport lascia il campo a quelle che saranno le proposte di TIM con DAZN. Attualmente la tv streaming, proprio dal 1 Luglio, prevede un costo mensile di 29,90 euro. E’ plausibile pensare sconto per tutti gli utenti di TIM che assoceranno ai contenuti streaming anche le reti di Fibra ottica.