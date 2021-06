DAZN: spezzatino degli orari di Serie A TIM e nuovi prezzi

La stagione calcistica dal prossimo anno risulterà profondamente differente rispetto a quanto visto durante gli ultimi anni. Il tutto grazie anche ai diritti TV che hanno cambiato proprietario. DAZN infatti è riuscita ad accaparrarsi l’intero campionato italiano di Serie A TIM, il quale infatti sarà trasmesso in totale esclusiva lasciando le briciole alla rivale di sempre SKY.

Ci saranno numerosi cambiamenti a caratterizzare il tutto, proprio come annunciato qualche settimana fa. Gli utenti infatti avevano pronosticato un aumento logico dei prezzi, dal momento che fino ad ora DAZN, con sole tre partite di Serie A in esclusiva, aveva permesso a tutti di abbonarsi a soli 9,99 euro al mese. La situazione dunque è destinata a cambiare sia dal punto di vista dei prezzi degli abbonamenti che dal punto di vista degli orari.

DAZN: lo spezzatino degli orari si aggiunge alle lamentele per gli aumenti dei prezzi

DAZN sta preparando una grande stagione, nella quale la Serie A TIM troverà casa altrove per la prima volta. Ci saranno degli aumenti per quanto riguarda i prezzi di vendita, con la prima soluzione che sarà offerta a 29,99 €. Questa riguarderà coloro che si scriveranno dopo il mese di luglio, ottenendo così tutto in esclusiva.

Coloro che invece si scriveranno entro luglio, potranno avere tutto a 19,99 € al mese per 14 mesi.

Il grande cambiamento però riguarda soprattutto gli orari delle partite. Gli orari dei match che prevede DAZN sono i seguenti: quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.