elite-5-pronta-la-nuova-stagione-anche-se-la-quarta-non-ha-convinto

Non ci siamo ancora abituati all’arrivo dei nuovi episodi che già è pronta Elite 5, la nuova stagione di una delle Serie TV Netflix più amate di sempre, fino a ieri però. Infatti pare che la season 4 non abbia convinto né il pubblico e né tanto meno la critica. Scopriamo insieme cosa non è andato giù di questa nuova stagione e tutte le novità ad oggi conosciute di Elite 5.

Elite 4 non convince pubblico e critica

Fino a qualche giorno fa vi abbiamo parlato del rapido successo di Elite 4 al primo posto nella Top 10 dei titoli di Netflix più visti. Un risultato alquanto prematuro e importante. Tuttavia stare ai primi posti in quella classifica non vuol dire che automaticamente gli episodi siano davvero piaciuti.

Al contrario sembra non ci sia molta convinzione in merito allo sviluppo della trama di Elite 4. Poco avvincente e spesso monotona, dove sembra che l’obbiettivo sia solo quello di evidenziare gli eccessi di un mondo adolescenziale fatto di sesso, droga e trasgressione.

A detta della critica, anche le dinamiche dell’omicidio e il racconto delle indagini non raggiungono i livelli delle precedenti stagioni di Elite. Tutto sembra molto rindondante e noioso. Insomma, in poche parole, Elite 4 non ha convinto.

Speriamo nella nuova stagione

La speranza per i fan di Elite è che con la quinta stagione si possa tornare ai fasti di un tempo. Episodi fatti di intrecci e depistaggi incredibilmente realistici. Momenti ricchi di passione, sì, ma anche di adrenalina e suspense.

Di Elite 5 per ora conosciamo solo in nuovi volti che faranno parte del cast nella nuova stagione. Si tratta dell’argentina Valentina Zenere, dell’attore brasiliano André Lamoglia e del francese Nourou Adam. Riconfermate invece Claudia Salas e Martina Cariddi, rispettivamente Rebecka e Mancia.

#Elite has been renewed for a fifth season and two new actors have joined the cast: Argentinian actress Valentina Zenere and Brazilian actor André Lamoglia https://t.co/7TkXVG248E pic.twitter.com/va9XEkCKHp — Netflix Queue (@netflixqueue) February 25, 2021

Non ci resta quindi che attendere la data di uscita di Elite 5. Molti pensano che Netflix potrebbe renderla già disponibile all’inizio del nuovo anno. Quindi c’è ancora tempo prima che arrivi il 2022. Intanto c’è molta concitazione in merito a La Casa di Carta 5 in programma per il 3 settembre, con la prima parte, e il 3 dicembre con gli ultimi episodi.