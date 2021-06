Non c’è più tempo da perdere. Il 18 giugno 2021 sono usciti sulla piattaforma streaming i nuovi episodi di Elite 4. Su Netflix è già scoppiata una bomba esagerata. Dopo quattro spin-off spettacolari ora si sono aperte le danze a Las Encinas! Se nel frattempo vi siete persi qualcosa, dovete per forza leggere questo articolo. L’annuncio su Twitter è incredibile e prospetta una stagione al fulmicotone!

Élite 4 ✨ ya disponible ✨ now streaming ✨ pic.twitter.com/ri9PzXviV6 — EliteNetflix (@EliteNetflix) June 18, 2021

Come finisce Elite 3

Ovviamente la nuova stagione di Elite comincia dove è finita la precedente. Quindi è bene, prima di iniziare a guardare i nuovi episodi, fare un ripasso dei precedenti. Nel caso ci fossimo dimenticati qualcosa, visto l’intervallo di tempo abbastanza lungo tra una stagione e l’altra, questo video-recap pubblicato da Netflix può fare al caso nostro.

Se ciò non bastasse, nei giorni scorsi, più precisamente i 4 che precedevano l’uscita di Elite 4, Netflix ha pubblicato altrettanti spin-off, uno nuovo ogni giorno, che ha raccontato la vita di alcuni personaggi durante l’estate che ha preceduto il nuovo anno scolastico e quindi i nuovi episodi.

Chi se li fosse persi, consigliamo di vederli prima di accedere alla nuova stagione. Gli spin-off di Elite che hanno anticipato la season 4 hanno intrattenuto i fan dal 15 al 17 giugno. Al centro di ogni episodio la storia di alcuni personaggi della serie precedente.

Nuovi arrivi e tanta emozione nella season 4

Ci aspettano nuovi personaggi in arrivo e tante emozioni nella nuovissima season 4 di Elite. La novità consiste nell’arrivo di un nuovo direttore a Las Encinas. Il problema è che con lui entreranno nella scuola spagnola anche i suoi tre figli: Ari, Mencía e Patrick.

I loro caratteri sapranno portare scompiglio e sovvertire gli equilibri della vecchia guardia. Chissà cosa saranno capaci di fare! Comunque insieme a loro anche un’altra new entry darà del filo da torcere. Di origini nobiliari, farà il suo debutto in Elite 4 anche un alunno di origini nobiliari.

Ovviamente non potevano mancare colpi di scena, indagini e un nuovo omicidio. Ci sono tutti gli ingredienti per tenere incollati gli spettatori alla poltrona per guardare tutti gli episodi di Elite 4, dal primo all’ultimo.