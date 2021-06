A maggio, un rapporto di Bloomberg suggeriva che Apple avrebbe rilasciato un MacBook Pro riprogettato già quest’estate. Oggi, Mark Gurman, un noto leaker, ha affermato che ‘per Apple, tutta l’attenzione è sull’autunno’, ma il nuovo MacBook Pro è ancora sulla buona strada per un rilascio entro l’anno.

Si dice che i nuovi MacBook Pro siano dotati di otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza, disponibili in 16 o 32 varianti di core grafici. Bloomberg aveva precedentemente riportato che i nuovi MacBook Pro avevano due diversi chip, nome in codice Jade C-Chop e Jade C-Die. Entrambi includono otto core ad alte prestazioni e due core ad alta efficienza energetica per un totale di 10, ma saranno offerti in entrambi i 16 o 32 varianti del core grafico.

MacBook Pro: il rilascio è previsto per l’autunno

Ora, Gurman scrive nella sua newsletter che “le prossime settimane sono destinate ad essere leggere sulle novità dei prodotti, ma quest’anno sono ancora attesi nuovi MacBook Pro”. Anche se i MacBook Pro non verranno rilasciati nelle prossime settimane, è ancora possibile una versione estiva poiché l’estate durerà fino a metà settembre.

Questo arriva subito dopo che il leaker Dylandkt ha dichiarato la scorsa settimana che Apple dovrebbe introdurre questo nuovo Mac a ‘fine ottobre o inizio novembre’. A maggio, Dylan ha confermato altre voci sul nuovo MacBook Pro con un aspetto nuovo di zecca con bordi piatti, cornici ridotte e connessioni estese, con un lettore di schede SD, MagSafe e una porta HDMI.

Quindi, se ti aspetti di passare a un MacBook Pro riprogettato, probabilmente dovrai aspettare un po’ di più.