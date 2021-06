Ancora per pochi giorni, gli abbonati che intendono sottoscrivere una tariffa con Iliad potranno scegliere i grandi vantaggi della Flash 120. Questa promozione prevede consumi illimitati per le telefonate e i messaggi SMS con il grande incentivo di 120 Giga per la connessione internet. Il costo previsto per il rinnovo mensile della tariffa è di 9,99 euro.

Iliad, i possibili sviluppi tra l’inizio dell’era 5G e la fine del 3G

I clienti che optano per la Flash 120 avranno un vantaggio ulteriore e certamente non secondario: la presenza dell’opzione 5G. Come previsto dall’attuale bundle di Iliad, il 5G sarà garantito agli abbonati completamente a costo zero, senza la necessità di opzioni extra.

Il 5G per Iliad rappresenta in parte già una certezza, con la prospettiva di estendere questa tecnologia in gran parte del territorio nazionale entro il 2022.

Il 5G rappresenta per Iliad un’occasione di sviluppo e di investimenti, ma porterà anche ad una serie di cambiamenti per l’immediato futuro. Una delle possibili conseguenze relative allo sviluppo del 5G è ad esempio l’inizio del processo di dismissione per le linee 3G. TIM e Vodafone già hanno aperto una via di uscita dalle reti 3G. Iliad potrebbe anch’essa iscriversi in questa strategia commerciale, anche se per ora le indiscrezioni lasciano pensare ad altro.

Come noto, il gestore francese ancora non può beneficiare della copertura omogenea del territorio in Italia e specie nei territori periferici il 3G è determinante per la connessione internet. Anche sulla base di queste considerazioni, l’addio al 3G da parte di Iliad è rimandato almeno al 2022.