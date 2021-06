Il volantino Bennet riserva agli utenti una miriade di sconti praticamente mai visti prima d’ora, infatti sono disponibili tantissimi prezzi bassi con offerte da non perdere, pensate appositamente per invogliare anche i più restii ad avvicinarsi alla campagna promozionale.

Tutti gli acquisti, come sempre accade, possono essere completati esclusivamente nei punti vendita in Italia, in nessun modo sarà possibile accedervi sul sito ufficiale o da altre parti, ricordando anche che le scorte sono estremamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero effettivamente terminare prima del previsto, o della scadenza della campagna stessa. Coloro che poi acquisteranno, potranno affidarsi al Tasso Zero, quindi alla rateizzazione senza interessi, solo nel momento in cui la spesa supererà i 199 euro.

Bennet: tanti sconti per tutti i gusti

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet si possono comunque scovare piccole occasioni da non perdere assolutamente di vista, sebbene nella maggior parte dei casi siano legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, con prezzi che non superano i 199 euro.

I modelli effettivamente coinvolti sono Xiaomi Redmi Note 10 e Oppo A72, una coppia di prodotti che promettono prestazioni adeguate al prezzo di vendita, grazie alla presenza di processori octa-core, display IPS LCD o AMOLED, comparti fotografici molto completi, batterie dalla lunga autonomia e 4GB di RAM.

Le varianti sono sbrandizzate, gli aggiornamenti vengono quindi periodicamente rilasciati dai produttori, non sarà necessario fare affidamento su alcun tipo di operatore telefonico.