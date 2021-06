Gli sconti attivati da Esselunga sono veramente assurdi, e permettono ad ogni utente di spendere sempre meno, anche senza essere minimamente costretto a rinunciare alla qualità generale dei prodotti su cui si vorranno mettere le mani, senza costrizioni o restrizioni particolari.

L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di effettuare gli acquisti direttamente nei punti vendita, in nessun modo risulta essere possibile completare le compravendite tramite il sito ufficiale o recandosi personalmente presso una qualsiasi altra location. Le scorte disponibili in negozio, purtroppo, sono estremamente limitate, per questo motivo si consiglia una rapidissima decisione, in modo da assicurarsi il prodotto, senza brutte sorprese.

Esselunga: tantissime occasioni sono per voi sul volantino

Il volantino Esselunga focalizza la propria attenzione su un singolo prodotto, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone che non necessita di presentazioni, richiestissimo dalla popolazione italiana e mondiale, oggi disponibile ad un prezzo più che accettabile, almeno in confronto al listino originario. Gli utenti dovranno pagare circa 789 euro per il suo acquisto in versione no brand, e con annessa una garanzia di 24 mesi.

La scheda tecnica dimostra la sua incredibile qualità generale, parla di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione che arriva addirittura al FHD+, affiancato da un processore hexa-core, da 4GB di RAM posizionati nella parte posteriore, e da ben 128GB di memoria interna, completamente espandibile tramite microSD.

Il prodotto è disponibile solo in negozio, nel caso in cui vogliate approfondire la sua conoscenza, ricordatevi di aprire il sito ufficiale dell’azienda.