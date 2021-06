Microsoft ha da poco presentato il nuovo Windows 11. Il sistema operativo di Redmond prenderà il posto di Windows 10 a partire dal prossimo autunno. L’azienda ha confermato che l’aggiornamento sarà gratuito per tutti gli utenti, ma ci saranno comunque delle specifiche tecniche da rispettare.

Infatti, gli utenti devono farsi trovare pronti per poter installare Windows 11 sui propri PC. Microsoft ha stilato l’elenco dei requisiti di base necessari per poter installare la nuova versione del sistema operativo senza problemi.

Se i requisiti sono rispettati, l’installazione potrà essere effettuata in sicurezza e in piena compatibilità. Tuttavia, se i requisiti non dovessero essere soddisfatti, l’installazione di Windows 11 potrebbe non essere possibile per il PC in questione.

Ecco i requisti necessari per poter installare Windows 11 sul proprio PC

Per facilitare la ricerca agli utenti, Microsoft ha stilato la seguente lista delle componenti supportate. Nel caso di dubbi o problemi, è possibile utilizzare l’app Controllo integrità del PC per verificare la compatibilità dell’hardware di sistema.

Per poter installare ed utilizzare Windows 11 sul proprio PC è necessario essere in possesso almeno di queste specifiche: