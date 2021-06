Iliad offre ancora 120 e 80 giga con due offerte, si può avere il 5G

Secondo quello che è il parere degli utenti, in fase di cambio gestore uno dei provider più valutati in assoluto per un approdo definitivo sarebbe Iliad. Le statistiche sono a favore di questo provider, il quale durante gli ultimi anni è stato in grado di monopolizzare l’attenzione del pubblico verso di sé. Il merito è delle offerte, le quali risultano convenienti sia dal punto di vista del prezzo ma soprattutto dal punto di vista dei contenuti che sembrano infiniti.

Stando poi alle ultime statistiche, sembra che il prossimo rapporto trimestrale porterà un netto miglioramento dal punto di vista degli utenti, i quali erano stati identificati come 7 milioni l’ultima volta. Questi numeri parlano dunque molto chiaro in merito alla riuscita del progetto, il quale procede a gonfie vele grazie alle promozioni attuali. Sul sito ufficiale infatti ci sono due offerte mobili di cui una in scadenza proprio il prossimo 30 giugno.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte rispettivamente da 120 e 80 giga

La ricerca dell’offerta mobile per il vostro smartphone potrebbe culminare sul sito di Iliad, soprattutto in questo periodo. Le offerte disponibili sono due, tutte piene di contenuti e interessanti sotto il punto di vista economico.

La Flash 120 e la Giga 80 hanno minuti ed SMS illimitati in comune, differenziandosi tra loro rispettivamente per la presenza di 120 giga in 5G e 80 giga in 4G. Quello che attira però è il prezzo di vendita di entrambi, il quale è rispettivamente di 9,99 € al mese nel primo caso e 7,99 € al mese nel secondo caso. Entrambe durano per sempre, ma la prima delle due dovrà essere sottoscritto entro il 30 giugno.