Iliad: 120GB ancora per 7 giorni disponibili, ecco la Flash 120

Se qualche altro gestore aveva creduto anche lontanamente di aver trovato il modo per fermare Iliad, ecco che il provider proveniente dalla Francia riparte alla grande. Quando tutto sembrava fermo con le solite vantaggiose offerte disponibili sul sito ufficiale, l’azienda ha scelto di andare avanti lanciando qualcosa di totalmente nuovo. Sono infatti arrivate due offerte che hanno scatenato la solita girandola degli utenti, i quali magari erano già in procinto di voler cambiare gestore.

Da grandi realtà come TIM e Vodafone si stanno dunque trasferendo tantissimi utenti, i quali vogliono risparmiare ma avere anche tutto a portata di mano. Le due offerte del momento sembrano molto simili sotto alcuni punti di vista ma vanno a differenziarsi per quanto riguarda il prezzo finale e soprattutto i giga concessi.

Iliad offre ancora per 7 giorni la sua Flash 120, c’è anche la Giga 80

Sul sito ufficiale di Iliad è possibile trovare le migliori offerte attualmente su piazza per quanto riguarda i gestori mobili più famosi. Ci sono infatti queste opportunità che vanno prese al volo, soprattutto la prima visto che tra sette giorni scadrà.

Si tratta della Flash 120, soluzione che al suo interno include davvero tutto. Ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti insieme a 120 giga di traffico dati in connessione 5G. Il prezzo mensile consiste in soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue poi la Giga 80, uguale per quanto riguarda minuti ed SMS ma differente per quanto riguarda i giga. In questo caso infatti ce ne sono 80 a 7.99 euro al mese ma la promo sarà ancora disponibile a lungo.