Ci sono tante novità per i clienti di DAZN già a partire dalle prossime settimane. Come noto, la tv streaming ha acquisto per le prossime tre stagione i diritti in esclusiva della Serie A. Tutte le partite del campionato italiano saranno quindi visibili solo su DAZN.

DAZN, tra pochi giorni arrivano i nuovi listini

La presenza della Serie A in esclusiva sulla piattaforma streaming rappresenta un grande investimento per DAZN. La spesa per l’acquisizione dei diritti ha comportato un esborso record di oltre 850 milioni di euro. Anche per compensare l’investimento fatto, già dalle prossime settimane partiranno gli aumento di costo per gli abbonati.

I prezzi mensili prevedono una nuova quota di abbonamento a quota 29,99 euro. I clienti di DAZN, tuttavia, potranno beneficiare di alcune vantaggiose promozioni. Ad esempio, gli utenti che arriveranno ex novo un piano di abbonamento avranno la possibilità di pagare 19,99 euro per il primo anno con i primi due mesi (Luglio ed Agosto) completamente gratis.

Una simile iniziativa è a disposizione anche degli abbonati storici di DAZN. Una buona notizia, valida per tutti i clienti, è invece la conferma delle condizioni di visione. Gli utenti della tv streaming potranno accedere alla piattaforma anche con due dispositivi diversi per la visione di uno stesso evento.

Altro fattore molto importante da considerare nelle settimane a venire è la partnership che DAZN ha siglato con TIM. La piattaforma streaming ed il gestore italiano assicureranno la pubblico offerte all inclusive che prevedono la disponibilità di reti in Fibra ottica più piano accesso agli eventi sportivi e calcistici.