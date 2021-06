Unieuro sa come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, i prezzi sono economici e possono davvero spingere a spendere molto meno del previsto su ogni compravendita, il risparmio è incredibile e sopratutto è alla portata di ogni utente.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, come anche nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Coloro che si affideranno all’e-commerce, ad ogni modo, potranno comunque decidere di richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, senza spendere nemmeno un centesimo.

Unieuro: questi sono gli sconti più in voga del momento

Le nuove offerte di Unieuro sono veramente assurde, infatti tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una miriade di sconti, finalmente focalizzate su specifiche aree mai viste in promozione, come ad esempio la mobilità, i droni ed il settore fotografico.

La campagna parte subito forte con uno sconto importante, il Mi electric Scooter Essential, in abbinata con la Xiaomi Mi Band 4, in vendita a soli 279 euro. In alternativa il consiglio è di affidarsi direttamente alle mirrorless digitali, come Eos 6D Mark2 al prezzo di 1399 euro, oppure la Canon EOS RP al prezzo finale di 1099 euro.

Le alternative sul volantino Unieuro sono davvero moltissime, e possono aiutarvi a spendere decisamente meno del previsto, in questo modo potrete tranquillamente a prodotti molto spesso dimenticati e non coinvolti in campagne di questo tipo.