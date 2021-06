TIM non vuole essere da meno rispetto ad Iliad e garantisce a tutti i clienti una serie di iniziative low cost per la telefonia fissa, in alternativa alla Flash 120. Ancora una volta, il gestore offre le sue migliori promozioni per la stagione estiva.

Tra le migliori promozioni per i clienti di TIM, figura la Gold Pro. I clienti che optano per questa tariffa riceveranno un pacchetto tutto incluso che prevede chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Ulteriore promozione da non perdere per gli utenti che desiderano sottoscrivere una tariffa di TIM è la Steel Pro. In questo caso gli utenti avranno accesso a chiamate senza limiti, SMS infiniti e 50 Giga per la navigazione di rete con le velocità del 4G. Il costo mensile per la ricaricabile è di 6,99 euro ogni mese.

Tutti gli abbonati che desiderano sottoscrivere queste promozioni di TIM dovranno aggiungere un’ulteriore quota dal valore di 10 euro. In linea con le precedenti ricaricabili, anche per questa tariffa è necessaria la portabilità del numero attuale da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.

Per quanto concerne la fase di sottoscrizione, gli utenti interessati dovranno recarsi in uno degli store ufficiali di TIM sul territorio nazionale. Almeno per ora non è possibile richiedere l’attivazione online delle suddette promozioni.