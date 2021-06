Euronics aiuta gli utenti a spendere davvero pochissimo, per riuscire a risparmiare basta recarsi in uno dei punti vendita coinvolti nella campagna promozionale, purtroppo non risulta essere disponibile ovunque in Italia o anche sul sito ufficiale dell’azienda.

Le uniche realtà sono quelle di proprietà del socio Euronics Dimo, i prezzi sono attivi fino al 30 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte, con possibilità anche di richiedere il Tasso Zero, in modo da versare tutto il dovuto in comode rate fisse mensili, senza interessi (al superamento però dei 199 euro di spesa).

Per le nuove promozioni Amazon non dovete fare altro che aprire quanto prima gli sconti che potete trovare direttamente sul nostro canale Telegram dedicato.

Euronics: le nuove offerte sono assurde

I prezzi disponibili da Euronics soddisfano i desideri più reconditi degli utenti, riuscendo ad aiutarli a spendere molto meno di quanto si sarebbe potuto effettivamente pensare, anche sui top di gamma del periodo. I migliori dispositivi in commercio sono Apple iPhone 12 in vendita a 829 euro, passando poi per Oppo Find X3 Neo, disponibile a 699 euro, oppure anche il top dei top, l’Apple iPhone 12 Pro, acquistabile con un esborso finale di 1189 euro.

Coloro che vorranno avvicinarsi invece ad un modello molto più economico, potranno affidarsi a Oppo A74, Xiaomi Redmi 9T, Vivo Y70, Alcatel 15E, Motorola Moto E7i Plus, Realme 7i, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 9A, Realme 8 e 8 5G, per finire con il più costoso fra tutti, l’Oppo Find X3 Lite acquistabile a 399 euro.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate qui sotto.