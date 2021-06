Il nuovo volantino Euronics pensato per alcuni fortunati utenti sul territorio nazionale, promette una buonissima dose di sconti speciali, attivati sulla maggior parte dei prodotti attualmente in commercio.

La campagna promozionale risulta essere disponibile fino al 30 giugno 2021, ma tutti coloro che vi si vorranno avvicinare devono sapere che gli acquisti saranno effettuabili solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, non da altre parti in Italia, o comunque sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono commercializzati con Tasso Zero in 10 mesi, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, indipendentemente dalla tipologia della merce effettivamente scelta.

Euronics: correte in negozio, scoprirete tantissime offerte

I migliori smartphone in promozione da Euronics toccano comunque tutte le fasce di prezzo della tecnologia mobile, partendo dai più costosi incrociamo Apple iPhone 12 pro a 1189 euro, Apple iPhone 12 a 829 euro, Xiaomi Mi 11i 5G a 694 euro, o Oppo Find X3 Neo a 699 euro.

Riducendo invece le aspettative e le pretese, ecco arrivare Oppo Find X3 Lite a 399 euro, Oppo A74 a 249 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169e uro, Oppo A53 a 149 euro, Oppo A1s a 119 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Realme 8 5G a 249 euro, Motorola Moto G10 a 229 euro, Motorola Moto G30 a 219 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Realme 7i a 149 euro, Motorola Moto E7i Plus a 129 euro, Alcatel 15E a 99 euro e simili.