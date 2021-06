Coop e Ipercoop si avvicinano ulteriormente alle richieste dei tantissimi consumatori pronti a tutto pur di cercare di spendere sempre il meno possibile sui vari acquisti, in questo modo risulta davvero semplicissimo pensare di risparmiare.

Il volantino, esattamente in linea con le campagne precedenti, e le esperienze passate, risulta essere disponibile in esclusiva presso specifici punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online sul sito ufficiale. I singoli prodotti sono in vendita con garanzia di 24 mesi e, nel caso della telefonia mobile, con variante no brand.

Coop e Ipercoop: questi sconti sono da far impazzire

Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo un buon numero di promozioni da non perdere, a partire ad esempio dall’unica offerta mobile, applicata direttamente sullo Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa, in vendita nel periodo corrente a circa 199 euro.

La scheda tecnica è direttamente rappresentata da un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, da una batteria da ben 5000mAh, con anche processore octa-core, ma sopratutto ben 4GB di RAM i quali permetteranno di fruire senza problemi dell’ottima interfaccia grafica MIUI 12.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato in tutti i punti vendita in esclusiva, non sul sito ufficiale o da altre parti, ricordando comunque che le scorte non sono limitate, per questo motivo sarà possibile recarsi quando si vorrà in negozio, trovando teoricamente sempre disponibilità. Maggiori informazioni le abbiamo raccolte nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto.