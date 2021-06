Attenzione amici di WhatsApp, l’app più diffusa al mondo nonostante il recente grande esodo verso alcune sue concorrenti. Confermata ufficialmente, è in arrivo una funzione tra le più incredibili di sempre e che in molti attendevano. Da quasi un mese l’annuncio è lì, fissato in alto nella bacheca Twitter di WABetaInfo. Una conversazione di gruppo su WhatsApp che passerà alla storia. Ecco i dettagli per chi li avesse persi.

In pratica, i primi giorni di giugno, gli esperti di WABetaInfo sono stati contattati da Will Cathcart, CEO di WhatsApp, perché Mark Zuckerberg aveva voglia di farsi una chiacchierata con loro.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021