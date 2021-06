Quante funzionalità già possiede WhatsApp e quante ne sta introducendo di questi tempi! Stare dietro a tutte è quasi impossibile. Ma cosa domandereste a Zuckerberg se un giorno vi chiedesse di parlare con lui? Questo è quello che è successo a WABetaInfo qualche giorno fa. Insieme anche a Will Cathcart (CEO dell’app del Gruppo Facebook) hanno intrattenuto una conversazione in una chat di gruppo su WhatsApp. Ecco le 3 novità che si sono fatti rivelare e i relativi screenshot dei messaggi!

Ebbene sì, è proprio andata così, lo staff di WABetaInfo è stato contattato da Cathcart per avviare una chat di gruppo alla quale è poi stato aggiunto anche Zuckerberg. In tale occasione sono state annunciate 3 novità future che saranno implementate su WhatsApp.

