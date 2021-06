Il volantino Carrefour aiuta davvero gli utenti a spendere decisamente meno del previsto, la nuova campagna promozionale rappresenta un’autentica meraviglia per tutti coloro che si sentono pronti per acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, anche senza rinunciando alla qualità.

La soluzione corrente, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale, in questo modo sarete sempre costretti a recarvi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Il volantino, ad ogni modo, è attualmente disponibile fino al 30 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Carrefour: quali sono le migliori occasioni per risparmiare

Le migliori occasioni per risparmiare toccano i prodotti legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, promettendo la possibilità di accesso ad alcuni dei dispositivi più in voga del periodo. In particolare gli utenti si ritrovano ad accedere a soluzioni del calibro di Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo A74 o Motorola E7i Power, tutte spendendo cifre che non andranno oltre i 300 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, si fosse interessati a prodotti TCL, segnaliamo la presenza di una coppia di modelli da non perdere di vista; pariamo di TCL 20L e TC MoveAudio S150, coloro che li acquisteranno entrambi avranno diritto a pagare un complessivo di soli 199 euro (pochissimi in confronto al listino totale di entrambi).

Le altre offerte Carrefour, sempre legate alla tecnologia generale, sono raccolte per voi direttamente nell’articolo, in questo modo potrete conoscerle da vicino e scoprire le singole proposte.