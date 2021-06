I prezzi disponibili da Comet raggiungono livelli davvero bassissimi, gli utenti si sentono prontissimi a spendere sempre meno su ogni acquisto effettuato, senza dover temere di rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale, come ogni altra del rivenditore di elettronica, risulta essere perfettamente disponibile anche online sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo gli acquisti si possono effettuare anche dal divano di casa propria, ricevendo la merce gratuitamente al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, e sopratutto nella versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Comet: questi sconti sono sempre più interessanti

I prodotti in promozione da Comet toccano la fascia alta della telefonia mobile, infatti tutto parte dai top di gamma, quali sono ad esempio samsung Galaxy S21, effettivamente in vendita a 729 euro, oppure il rivale Apple, l’iPhone 12, acquistabile alla modica cifra di 749 euro.

Scendendo verso fasce di prezzo più economiche, è comunque possibile trovare Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399 euro, iPhone XR a 579 euro, Realme 8 Pro a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 259 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro, Wiko Y81 a 89 euro e simlari.

Il volantino comet è a disposizione di ogni utente sul territorio nazionale, se volete approfittare degli ottimi sconti proposti dall’azienda, dovete comunque aprire le pagine che abbiamo integrato nel nostro articolo, scoprirete l’elenco aggiornato delle promozioni di oggi, con numerose offerte speciali e prezzi sempre più bassi solo per voi.