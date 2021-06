Da alcuni mesi circolano voci secondo cui Apple rilascerà due nuovi modelli di MacBook Pro, presumibilmente costruiti con un chip M1X (o M2) più potente. Anche se non abbiamo visto nulla di nuovo a riguardo al WWDC 2021 il 7 giugno, nuove informazioni suggeriscono che potremmo non dover aspettare molto a lungo per saperne di piú.

LeaksApplePro prevede che almeno uno dei nuovi modelli di MacBook Pro potrebbe arrivare tra il 2 agosto e l’8 agosto 2021, anche se non è stata fatta menzione su quale dei due potrebbe fare la prima apparizione.

Apple Macbook Pro: il nuovo chip M1X sará molto potente

Entrambi i modelli MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici dovrebbero presentare un display mini-LED, simile al nuovo iPad Pro da 12,9 pollici 2021. LeaksApplePro menziona anche che le date previste menzionate potrebbero essere soggette a modifiche dati i ritardi di produzione in corso per componenti essenziali come quei display mini-LED e una carenza globale di silicio.

I fan attendono con ansia i nuovi dispositivi MacBook Pro; non solo questi laptop potrebbero includere i nuovi chip M1X (o M2) di Apple, ma si prevede anche che entrambi i nuovi modelli subiranno una riprogettazione per eliminare la Touch Bar e reintrodurre vecchie funzionalità come MagSafe, un lettore di schede SD integrato e persino un HDMI di dimensioni standard.

Dato che non abbiamo modo di verificare la data trapelata, non riporre troppa fiducia nell’acquisto di un nuovo MacBook Pro ad agosto. Fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale possiamo solo ipotizzare date di rilascio e caratteristiche hardware di questi laptop.