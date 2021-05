Il prossimo aggiornamento per il MacBook Pro di Apple potrebbe arrivare con una versione potenziata del chip di Apple, chiamato M1X. Il nome ’M1X’ é in giro da diverso tempo, quasi da quando è uscita la prima versione M1. Presumibilmente, il chip sarà presente nei prossimi MacBook Pro in entrata, al contrario di un chip M2.

La mossa potrebbe essere dettata dal fatto che il modello M2 potrebbe presumibilmente arrivare direttamente nel 2022, insieme ad un nuovo MacBook Air il prossimo anno. Tuttavia, la societá non ha ancora confermato queste speculazioni quindi é giusto prendere queste informazioni con un pizzico di sale.

MacBook Pro: potremo vedere i nuovi modelli giá quest’estate

In ogni caso, uno sviluppatore iOS ed un leaker di Apple su Twitter hanno affermato che “L’M1X è un’estensione dell’M1 e avrá piú core CPU, Core GPU ed il supporto per più monitor esterni. Si vocifera anche che i prossimi dispositivi Apple saranno dotati di una webcam 1080p, un lettore di schede SD, tre porte USB C, una porta MagSafe aggiornata e una porta HDMI “.

Mark Gurman di Bloomberg ha anche affermato che i nuovi MacBook Pro dovrebbero uscire in estate e saranno costruiti con un chip simile all’attuale M1, ma con più core. Come sempre, solo il tempo ci potrá affermare quanto tale e, in effetti, é probabile che i futuri modelli di MacBook Pro siano giá in sviluppo. Un ulteriore leak di @dylandkt sui laptop Apple in arrivo afferma che il logo “MacBook Pro” verrà rimosso e le cornici saranno più sottili. Questi modelli di MacBook Pro, ovviamente, dovrebbero utilizzare mini schermi LED come il nuovo iPad Pro 12.9.